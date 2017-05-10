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إنشاء محمية بحرية بجزيرة "لامارتينيك" الفرنسية
محمية

إنشاء محمية بحرية بجزيرة "لامارتينيك" الفرنسية

2017-05-10 15:49:42
وكالات

أصدرت وزيرة البيئة الفرنسية مرسوما بشأن إنشاء المحمية البحرية الطبيعية العاشرة في جزيرة “لامارتينيك” الفرنسية، والتي تهدف إلى جمع 47 نوعا من أنواع الشعاب المرجانية و300 نوع من أنواع الأسماك، بهدف التعريف بهذه الأنواع وحمايتها.

وتتضمن المحمية الجديدة 21 نوعا من القشريات وخمسة أنواع من السحالف البحرية و25 نوعا من الطيور البحرية حتى يستفيد تلاميذ المدارس من زيارة الجزيرة للمحافظة على الإرث.

وسوف تخضع هذه المحمية لمجلس إدارة يتكون من 53 شخصا يمثلون المسئولين عن حماية هذه الثروات البحرية

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