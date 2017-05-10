وافق برلمان كوسوفو اليوم الأربعاء على إقالة حكومة البلاد برئاسة عيسى مصطفى وذلك في اقتراع لسحب الثقة من الحكومة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن 78 عضوا من أصل 120 وافقوا على إقالة من الحكومة التي تتهمها المعارضة بالفشل في الوفاء بتعهدات الانتخابات وخلق حالة من عدم الثقة في أوساط الشعب.

وأضافت الشبكة أن سحب الثقة من الحكومة من المحتمل أن يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة الشهر المقبل.