تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، يرافقه نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية الدكتورة منى محرز، ميناء الصيد بالطور ومزارع الأسماك، وذلك بتكلفة 145 مليون جنيه.

وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكيه - خلال الجولة اليوم الأربعاء - إن جنوب سيناء تشهد حاليا طفرة تنمويه كبيره في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالتوسع في انشاء المزارع العملاقة وتطوير ميناء الصيد بالطور، لافتة إلى أن ما يحدث على أرض المحافظة يعطي آملا كبيرا في تعمير الصحراء وتحويلها إلى مشروعات منتجه، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الميناء منطقة اقتصادية متكاملة.

وكان في استقبال المحافظ ومرافقوه، المهندس جمال الشريف مدير الميناء، واستمع المحافظ و محرز إلى شرح اللواء هشام أبوسنه رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر لخطط التطوير التي تتكلف 145 مليون جنيه على 3 مراحل، حيث تم دمج المرحلتين الأولى والثانية لتخفيض التكاليف، فيما يجرى إنشاء رصيف بطول 230 مترا وعمق 5 أمتار، وتبلغ تكلفة المرحلتين 115 مليون جنيه .