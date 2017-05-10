أعلن اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بأن مطار العلمين الدولي أستقبل طائرة شارتر قادمة من مطار كييف باوكرانيا علي متنها 96 سائح أوكراني بالاقامة بفنادق الساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح .

وأكد المحافظ بان مطروح تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية والجو الرائع طوال العام بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح و واحة سيوة وذلك بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية.

وأضاف محافظ مطروح بأن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبل السائحين وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة علي السائحين لكي يتعرف السائح علي أهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح و واحة سيوة .