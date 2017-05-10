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بوتين ونتنياهو يناقشان التسوية في الشرق الأوسط والأزمة السورية
نتنياهو وبوتين

بوتين ونتنياهو يناقشان التسوية في الشرق الأوسط والأزمة السورية

2017-05-10 15:31:14
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية التسوية في الشرق الأوسط والأزمة السورية خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وذكر الكرملين - في بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية - أن “القضايا الملحة بشأن التعاون الثنائي والموقف في عملية السلام بالشرق الأوسط والأزمة السورية تمت مناقشتها في الاتصال الهاتفي الذي بادرت به إسرائيل”.

ووفقا للبيان، فقد هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس بوتين وكافة الشعب الروسي بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لنصر الحرب العالمية الثانية.

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