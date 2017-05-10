عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الأربعاء 35 سفينة بحمولات بلغت مليونين، و 100 ألف طن.

وأكدت الاحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 14 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 600 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية “ساليتورو ميرسك” بحمولة بلغت 197 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 21 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، وكان أكبرها سفينة الحاويات المالطية “تيهامة” بحمولة بلغت 200 ألف طن.