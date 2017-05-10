 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 02:55 مساءً
روابط سريعة
عبور 35 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و100 ألف طن‎
قناة السويس‎

عبور 35 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و100 ألف طن‎

2017-05-10 14:52:06
محيط: أ. ش. أ

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الأربعاء 35 سفينة بحمولات بلغت مليونين، و 100 ألف طن.

وأكدت الاحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 14 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 600 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية “ساليتورو ميرسك” بحمولة بلغت 197 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 21 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن، وكان أكبرها سفينة الحاويات المالطية “تيهامة” بحمولة بلغت 200 ألف طن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3