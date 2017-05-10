وزير التجارة: "ابدأ بنفسك" مبادرة لحل مشكلة البطالة2017-05-10 14:51:47
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة دعم الوزارة لكافة الأفكار والمبادرات البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال باعتبارها أحد المحاور الرئيسية ضمن الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة حتي عام 2020.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الأربعاء، الدكتور تامر ممتاز مدير خدمة العملاء بأحد البنوك الاستثمارية الدولية المتواجدة في مصر وصاحب مبادرة “ابدأ بنفسك” والتي تركز على محورين أساسيين وهما حل مشكلة البطالة وتغيير ثقافة العمل.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تمثل أحد الأفكار الإبداعية والتي تحل مشكلة البطالة المزمنة التي تعاني منها معظم دول العالم ومن بينها مصر، لافتا إلى أن الفكرة يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات القطاع الصناعي من العمالة خاصة في إطار الخريطة الاستثمارية الصناعية التي أعدتها الوزارة والتي تركز على تحديد احتياجات القطاع الصناعي سواء كانت لتوفير مستلزمات إنتاج أو عمالة فنية.
وأوضح أن تغيير ثقافة العمل لدي الشباب أحد أهم القضايا التي تتبناها الحكومة وتسعى لتغييرها سواء من خلال منظومة التعليم أو من خلال التواصل المباشر مع الشباب من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي.
ومن جانبه، أكد الدكتور تامر ممتاز صاحب فكرة المبادرة أنه يرغب من خلال مبادرته في أن يتم تغيير ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية للعامل لدي المجتمع، لافتا إلى أنه بدأ بنفسه حيث يقوم يوميا منذ مطلع شهر مارس الماضي بالتوجه إلى أحد المصانع والعمل مع العمال لمدة 3 ساعات يوميا وهو ما ترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا في نفوس العمال.
وطالب رموز المجتمع من سياسيين وفنانين وغيرهم التوجه للعمل في أحد المهن سواء داخل مصنع أو حتى في الشارع لترسيخ هذه الفكرة وتغيير ثقافة العمل.
وأشاد ممتاز بالاستجابة السريعة من قبل وزير التجارة والصناعة لهذه المبادرة وأنه لم يتوقع رد الفعل الإيجابي تجاه المبادرة، معربا عن سعادته للتعاون مع الوزارة في تحقيق أي إنجاز يخدم المجتمع المصري.
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