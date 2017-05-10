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"النواب" يستأنف على مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

"النواب" يستأنف على مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة

2017-05-10 14:48:17


استأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم /الأربعاء/ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال رئيس المجلس -في الجلسة- إن الجلسة مخصصة لاستكمال عدد الأعضاء اللازمين للموافقة على مشروع القانون المعروض.

كان عبدالعال قد قرر أمس استكمال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في جلسة اليوم، بعدما تبين عدم اكتمال النصاب القانوني للحاضرين والمطلوب للموافقة على المشروع وهو أغلبية الثلثين.

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