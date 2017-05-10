أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم الأربعاء بلغت 100 طن قمح، مشيرة إلى أن إجمالي المساحة التي تم حصادها بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغت 236 ألفا و335 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تقدر 321 ألفا و138 فدانا.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمن الأقماح الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجوله خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

كما شددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة وعدم تسرب اقماح مستوردة بالإضافة إلي مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.