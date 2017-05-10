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"السياحة": 430 ألف معتمر منذ بداية الموسم وحتى الآن
حجاج ـ الحج‎

"السياحة": 430 ألف معتمر منذ بداية الموسم وحتى الآن

2017-05-10 14:46:21

قال مصدر مسؤول بوزارة السياحة، إن عدد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة في 29 مارس الماضي وحتى الآن بلغ 430 ألف معتمر.

وأضاف في تصريحات، أن أكثر من 90% من الأعداد التي أدت العمرة خلال تلك الفترة اختارت البرامج الشعبية “الاقتصادية” لرُخص أسعارها، مقارنة ببرامج ال4 و5 نجوم التي لا تجد رواجاً كبيراً، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها مصر حالياً.

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