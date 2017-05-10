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بالفيديو.. رجل الأعمال الإماراتي «الحبتور» يتجول في شوارع مصر
خلف الحبتور احد ابرز رجال الاعمال في الامارات

بالفيديو.. رجل الأعمال الإماراتي «الحبتور» يتجول في شوارع مصر

2017-05-10 14:47:25

نشر رجل الأعمال الإماراتي المعروف، خلف الحبتور، مقطع فيديو له، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وهو يتجول في شوارع العاصمة المصرية، القاهرة.

ويبدو أن الحبتور، يستمتع بقضاء وقت ممتع، بعيداً عن ضغط الأعمال، حيث ظهر وهو يرتدي بذلة، برفقة مجموعة من الأشخاص.

وعلّق الحبتور، قائلاً: “صباح الخير.. خرجت أنا والشباب للمشي بعد الفطور في شوارع القاهرة الجميلة، والخطة اليوم هي زيارة بعض الأحياء المصرية القديمة”.

ورحب المصريون، في تعليقاتهم، بالحبتور، مقترحين عليه عدة أماكن لزيارتها، والاستمتاع بها.

ويعد الحبتور، أحد أبرز الشخصيات الإماراتية، ويملك مجموعة الحبتور، التي تعمل في قطاع الإنشاءات والفنادق والمؤسسات التربوية.

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