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مقتل 100 عنصر من "داعش" جراء 15 غارة عراقية على مواقع التنظيم بالأنبار
داعش في سيناء

مقتل 100 عنصر من "داعش" جراء 15 غارة عراقية على مواقع التنظيم بالأنبار

2017-05-10 14:49:43
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أعلنت القيادة العامة المشتركة العراقية اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مقاتلات الجيش 15 غارة جوية على مواقع “داعش” في قضاء عانة والقائم بمحافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل 100 عنصر من التنظيم.

وذكر بيان للعمليات المشتركة - أوردته قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم، أن الضربات أسفرات أيضا عن تدمير مواقع لتصنيع القنابل والصواريخ ومعامل تفخيخ عجلات وللطائرات المسيرة.

من ناحية آخرى، أعلن قائد عمليات نينوى أن جهاز مكافحة الإرهاب استعاد منطقة المعامل، في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، وتم رفع العلم العراقي.

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