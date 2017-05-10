بايرن يفتقد جهود خافي مارتينيز خلال ما تبقى من الموسم2017-05-10 14:58:38
أعلن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم أنه سيفتقد جهود لاعبه الإسباني خافي مارتينيز خلال ما تبقى من الموسم، بعد أن خضع لجراحة في ميونخ إثر تعرضه لإصابة بكسر في عظمة الترقوة اليسرى أثناء قيامه برحلة وسط الجبال في بلاده.
وأوضح النادي البافاري - عبر صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت - أن قلب الدفاع الدولي تعرض لهذه الإصابة يوم الأحد الماضي أثناء وجوده في مدينة نافارا الواقعة شمالي إسبانيا، بإذن من النادي.
وتوج البايرن بالفعل حسابيا بطلا لدوري الدرجة الأولى الألماني وودع كافة المنافسات الأخرى، لذلك فإن غياب مارتينيز لن يكون له تأثير فوري على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ولم يوضح النادي الفترة التي سيحتاجها الدولي الإسباني للتعافي من إصابته.
ومنذ أن بدأ اللعب في ألمانيا في موسم 2012-2013 ، واجه خافي مارتينيز حظا سيئا فيما يتعلق بالإصابات...وكانت الإصابة.
الأخطر في كأس السوبر الألماني عام 2014 حين تعرض اللاعب لكسر في الغضروف المفصلي وفي الأربطة، ما أدى إلى غيابه طوال الموسم تقريبا.
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