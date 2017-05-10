افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المعرض الدولي الخامس عشر للفرنشايز الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتنظمه الجمعية المصرية للفرنشايز كأكبر معرض بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 10 -12 مايو الجاري وتشارك به 80 علامة تجارية مصرية ودولية.

وقال وزير التجارة والصناعة -في تصريحات خلال الافتتاح- إن مشروعات الفرنشايز جيدة ومضمونة النجاح لكثير من الشباب الراغبين في دخول سوق العمل وإنشاء مشروعات صغيرة، وتعتمد على نجاح وخبرة تلك المشاريع عالمياً، كما تعتبر حلقة وصل جيدة بين المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الحكومة تحرص على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية باعتبارها قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري وتتيح الآلآف من فرص العمل أمام الشباب، وأن هناك منظومة متكاملة تنفذها الوزارة لمساندة تلك المشروعات من خلال الجهاز الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم إنشاؤه مؤخراً.

ولفت إلى أن مشاركة ممثلي دول أجنبية في المعرض رسالة إيجابية تؤكد أن مصر قبلة للاستثمارات العالمية والعربية وأن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار، بالإضافة إلى الامكانات الواعدة التي تتمتع بها السوق المصرية وتتيح إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المختلفة في مصر.

ودعا الوزير الشباب المصري للدخول في مشروعات الفرنشايز وبدء مشروعاتهم الخاصة، وأكد الدعم الكامل للشباب من رواد الأعمال خاصة أنهم يمتلكون الأمل والطموح والرغبة لبدء مشروعاتهم الخاصة والتي تساهم في توفير العديد من فرص العمل، ولفت إلى أن عددا كبيرا من المشروعات المشاركة في هذا المعرض حصل على تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي حل محله جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بدوره، أوضح طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال الفرنشايز إلى أن معرض العام الحالي يتميز بإقبال العديد من المجالات التجارية للاستفادة من نظام الامتياز التجاري، منها (التعليم، والتكنولوجيا، والمكتبات، وتعليم اللغات)، بالإضافة إلى المجالات المعتادة والتي تتوسع في السوق المصري عام بعد عام، مثل (المطاعم، والكافيهات، والملابس، وأدوات التجميل) وغيرها.

وقال إن حجم السوق المصرية يفوق 90 مليون مستهلك؛ ما يحفز على نمو تلك المشروعات بسرعة وبخطى ثابتة، مؤكدًا أن نجاح مشروعات الفرنشايز يتوقف على الالتزام بالتعاقدات وتنفيذ كل تعليمات المانح، مشيرا إلى أن كل المجالات يمكن أن تصبح مشروعات فرينشايز طالما توافر بها سبل الإدارة السليمة والاستمرارية في النجاح.

وتمثل العلامات التجارية المحلية في مصر حوالي 42% من مجموع العلامات التجارية، بينما 58% منها علامات أجنبية، وكانت معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتطور الأمر بعد ذلك وأصبح ما يعادل 90% من العلامات التجارية الأجنبية في مصر من أوروبا لاسيما إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا، ومن الشرق الأوسط.

ويقدر إجمالي الاستثمارات بمجال الفرنشايز بحوالي 60 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، كما أن عدد أنظمة الفرنشايز القائمة بمصر تتجاوز 600 نظام بين أنظمة عالمية ومحلية، تتنافس معاً على مبيعات سنوية تقدر بحوالي 12 مليار جنيه، وتوفر حوالي 800 ألف فرصة عمل مباشر ومليون و500 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ويتواجد الفرنشايز في قطاع التجزئة الذي يمثل 49% من إجمالي أنظمة الفرنشايز في مصر، والتي تتمثل في (الأزياء والموضة، والهايبر ماركت، والمنتجات المنزلية، والأثاث، والمصنوعات الجلدية)، بينما باقي المجالات يمثل 51% موزعة بين أكثر من 20 مجالا آخرًا، ومنها 23% تمثل المطاعم.