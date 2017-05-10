 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 03:01 مساءً
روابط سريعة
وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى الوقف المركزي‎
محافظة قنا

وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى الوقف المركزي‎

2017-05-10 14:44:19
أ ش أ

تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري، اليوم الأربعاء، مستشفى الوقف المركزي للاطمئنان على سير العمل بكافة الأقسام بالمستشفى ثم عقد اجتماعا من مديري الأقسام والأطباء ناقش خلاله الوضع الصحي والفني والإداري بالمستشفى.

وقرر وكيل وزارة الصحة بقنا دعم مستشفى الوقف ببعض الأطباء في مختلف التخصصات وإمدادها ببعض الأجهزة الطبية التي تحتاجها الأقسام المختلفة بالمستشفى وزيادة الإمدادات الطبية والدوائية مكلفا الأجهزة الرقابة بالمديرية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الجديدة بهدف تحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد خضاري - في تصريح - العمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مستوى المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة وإحداث نهضة صحية ونوعية مشيرا إلى أن هناك عمليات تطوير تتم بـ 3 مستشفيات بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3