تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري، اليوم الأربعاء، مستشفى الوقف المركزي للاطمئنان على سير العمل بكافة الأقسام بالمستشفى ثم عقد اجتماعا من مديري الأقسام والأطباء ناقش خلاله الوضع الصحي والفني والإداري بالمستشفى.

وقرر وكيل وزارة الصحة بقنا دعم مستشفى الوقف ببعض الأطباء في مختلف التخصصات وإمدادها ببعض الأجهزة الطبية التي تحتاجها الأقسام المختلفة بالمستشفى وزيادة الإمدادات الطبية والدوائية مكلفا الأجهزة الرقابة بالمديرية بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الجديدة بهدف تحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد خضاري - في تصريح - العمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مستوى المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة وإحداث نهضة صحية ونوعية مشيرا إلى أن هناك عمليات تطوير تتم بـ 3 مستشفيات بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.