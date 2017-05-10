أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد العجمي أن الإسلام برئ من التطرف والإرهاب وأن تصحيح المفاهيم المغلوطة يبدأ من الأسرة التي يجب أن تربي أبناءها على أسس صحيحة تتوافق مع كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تبنى على الوسطية السمحاء والبعد عن الغلو والتشدد والوقوف بجانب وطننا والتعامل مع كل الناس بالحب لا بالكره والبغض.

وشدد خلال الندوة التي عقدت اليوم الأربعاء، بمركز إعلام الجمرك التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان (محاربة التطرف)، أن جميع المساجد والزوايا بالمحافظة لا ولن يسمح فيها لصاحب فكر متشدد من بث سمومه بين الناس، وأن المساجد للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن المعاملة وتربية الشباب على طاعة الله وغرس حب الوطن فيهم حتى يكون لدينا جيلا قويا مدافعا عن وطنه.

وطالب بتواصل جميع قيادات الدعوة والأئمة والدعاة بالإسكندرية بالتجمعات الشبابية والطلابية والعمالية والأندية والشركات ومراكز الشباب لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف وإظهار روحه السمحة ووسطيته واعتداله ومواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

حضر الندوة لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية.