كشف مصدر يمني مطلع، أن السلطات المصرية قامت بترحيل “يحيى محمد عبد الله صالح”، نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع “علي عبد الله صالح”.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع “اليمن العربي”، أسباب الترحيل، مؤكدًا أنه جاء بعد اعتراض الحكومة الشرعية على وجوده في مصر، وإبلاغ السلطات في مصر بأن نجل شقيق “المخلوع” له أعمال مضادة ضد الشرعية في اليمن، والتحالف العربي بصفة عامة.

وكان “يحيى محمد عبد الله صالح”، قد شارك في وقائع ندوة أقيمت في القاهرة تحت عنوان “تضامنًا مع الشعب اليمني”، الذي يتعرض لما وصفته “بالعدوان السعودي”.

وقال ملتقى “الرقي والتقدم” التابع ليحيى صالح، إنه شارك في الندوة التي أقامتها قوى سياسية مصرية في القاهرة، وقدم محاضرة حول الوضع في اليمن، كما قدم مقترحات باركها حضور الندوة.

وتم في الندوة استعراض فيلم وثائقي حول ما سمتها “جرائم العدوان السعودي في اليمن”، بحسب تعبيره.

كما بثت وسائل إعلام مصرية صورًا تظهر لقاءً جمع نجل شقيق صالح وأمين عام اتحاد المحامين العرب عبد اللطيف بوعشرين في القاهرة، وقالت إنه تم بغرض التنسيق للدفاع عن الشعب اليمني.