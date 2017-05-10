أعلنت مؤسسة سكاي تراكس، والتي تعد من أكبر المؤسسات لتصنيف شركات الطيران العالمية، وتكتسب جوائزها أهمية كبيرة لدى المطارات الدولية وشركات الطيران، نتائج التصنيف السنوي لأفضل مائة مطار دولي حول العالم لعام 2017، وكالعادة لم تكن المطارات المصرية ضمن «نادى المائة».

واحتل مطار «حمد الدولي» المرتبة السادسة، وجاء مطار دبي فى المرتبة الـ20، ومطار أبوظبي في المرتبة الـ49، ومطار البحرين الدولي في المرتبة الـ57، فيما دخل مطار كيب تاون الجنوب أفريقي «نادي المائة» محتلًا المرتبة الـ19 عالميًا والأولى إفريقيا.

وكانت مؤسسة سكاي تراكس قد أعلنت منذ فترة أيضًا عن قائمة أفضل مائة شركة طيران في العالم، والتي لم تكن من بينها الشركة الوطنية «مصر للطيران»، وجاءت ثلاث شركات طيران عربية في المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت الإمارات المركز الأول عالميًا، أما شركة الطيران العمانية فجاءت في المركز الـ42، والإثيوبية في المركز الـ76، وطيران الخليج بالمركز الـ80، والخطوط السعودية في المركز الـ82، كما جاءت الخطوط الأردنية في المركز 99، وهذا التصنيف لا يعتمد فقط على حجم الحركة الجوية لشركات الطيران أو حجم أسطولها الجوي، ولكنه يمكن أن يتم بناء على تنوع شبكة الخطوط والخدمات التي تقدمها الشركة للمسافرين في المطارات المختلفة، وكذلك على متن الطائرات في الدرجات المختلفة منها، الدرجة الأولى ورجال الأعمال والسياحية.

كما يتم تصنيف شركات الطيران، كذلك وفقًا لما تقدمه للمسافرين من وسائل ترفيه ووجبات على الطائرات، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم يستطع مطار القاهرة دخول قائمة «سكاي تراكس» بعد أن كان في المرتبة 82 على مستوى العالم في عام 2011، والرابع إفريقيًا بعد مطارات كيب تاون وجوهانسبرج وكينج ساخا، وجميعها في جمهورية جنوب إفريقيا، لكنه تراجع في عام 2012 بمقدار 18 مركزًا واحتل المركز الـ«100» على مستوى العالم في تصنيف أفضل المطارات التي نشرها موقع «جائزة أفضل مطارات العالم»،

وجاءت قائمة أفضل 100 مطار فى العالم 2017 كالتالى:1- مطار شانغى سنغافورة.2-مطار طوكيو الدولى (هانيدا).3-مطار إنتشون الدولى.4-مطار ميونيخ.5- مطار هونغ كونغ الدولى.6-مطار حمد الدولى.7-مطار اليابان المركزى الدولى.8-مطار زيوريخ.9-مطار لندن هيثرو.10-مطار فرانكفورت.11-مطار أمستردام شيفول.12-مطار كانساى الدولى.13-مطار فانكوفر الدولى.14مطار ناريتا الدولى.15مطار كوبنهاجن.16-بريسبان.17-هلسنكى- فانتا.18-مطار شنغهاى هونغكياو الدولى.19-مطار كيب تاون الدولى.20-مطار دبى الدولى.21-مطار تايوان الدولى.22-مطار أوكلاند الدولى.23-مطار سيدنى.24-مطار فيينا الدولى.25-مطار العاصمة بكين الدولى.26-سينسيناتى/ نورثرن كنتوكى إنترناشونال إيربورت.27-مطار هامبورج.28-مطار دنفر الدولى.29-مطار كولونيا/ بون.30-مطار ملبورن.31-مطار مدريد باراخاس.32-مطار باريس شارل ديغول.33-مطار برشلونة إل برات.34-مطار كوالالمبور الدولى.35-مطار ديربان الملك شاكا الدولى.36-مطار مدينة لندن.37-جوهانسبرج مطار أور تامبو الدولى.38-مطار بانكوك سوفارنابهومى.39-مطار سان فرانسيسكو الدولى.40-مطار دوسلدورف.41-مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولى.42 بوغوتا مطار الدورادو الدولى.43-مطار تورونتو بيرسون الدولى.44-مطار جاكرتا سوكارنو هاتا الدولى.45-مطار شيان شيانيانغ الدولى.46-مطار دالاس فورت ورث الدولى.47-مطار جيمبو الدولى.48-مطار هايكو ميلان الدولى.49-مطار أبوظبى الدولى.50-مطار جولد كوست.51-مطار لندن جاتويك.52- مطار كيتو الدولى.53 -مطار أثينا الدولى.54-مطار هيوستن جورج بوش الدولى.55-مطار ليما خورخى شافيز الدولى.56-مطار تشنغدو شوانغليو الدولى.57-مطار البحرين الدولى.58 -مطار سياتل تاكوما الدولى.59-مطار أوسلو.60 - مطار أنديرا غاندى الدولى.61- مطار كرايستشيرش الدولى.62-طار ستوكهولم أرلاندا.63-يويورك مطار جفك الدولى.64 مطار مومباى تشاتراباتى شيفاجى الدولى.65-مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولى.66-مطار غواياكيل الدولى.67-مطار بنغالور الدولى (بنجالور).68-مطار بورتيلا لشبونة.69-مطار حيدر أباد راجيف غاندى الدولى.70-باكو حيدر علييف إنترناشونال إيربورت.71-مطار بيرث.72-مطار مينابوليس-سانت بول الدولى.73-مطار أديلايد.74-مطار موسكو دوموديدوفو الدولى.75-مطار بورتو فرانسيسكو Sá كارنيرو76-مطار شنتشن باوان الدولى.77-مطار دبلن.78- مطار فينيكس الدولى.79-مطار مالطا الدولى.80 مطار مونتريال-بيير إليوت ترودو الدولى.81 -مطار موسكو شيريميتيفو الدولى.82-مطار بيلوند.83-مطار هانوى نوى باى الدولى.84-مطار بودابست الدولى.85-مطار برمنغهام.86-مطار لوس أنجلوس الدولى.87-مطار قوانغتشو باييون الدولى.88-مطار فينيكس سكاى هاربور الدولى.89-مطار بوسطن لوغان الدولى.90 -مطار بنما توكومين الدولى.91-مطار بروكسل.92-مطار نيس كوت دازور الدولى.93-مطار المدينة المنورة الدولى.94-ديترويت متروبوليتان واين مقاطعة المطار.95-مطار رالى دورهام الدولى.96 -مطار براغ فاكلاف هافيل.97-مطار كيفلافيك الدولى.98-مطار كازان الدولى.99-مطار وارسو شوبان.100 -مطارشنغهاى بودونغ الدولى .

أما قائمة أفضل 10 شركات طيران فجاءت كالتالي: 1-طيران الإمارات. 2-الخطوط الجوية القطرية. 3-الخطوط الجوية السنغافورية. 4-كاثي باسيفيك. 5-أول نيبون الجوية ANA اليابانية. 6-الاتحاد للطيران. 7-الخطوط الجوية التركية. 8-إيفا للطيران التايوانية. 9-كانتاس إيرويز الأسترالية. 10-لوفتهانزا الألمانية.