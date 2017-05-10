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رئيس أركان الجيش العراقي يتوقع استعادة ما تبقى من الموصل قبل رمضان
الجيش العراقي في تكريت

رئيس أركان الجيش العراقي يتوقع استعادة ما تبقى من الموصل قبل رمضان

2017-05-10 14:45:51
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رجح رئيس أركان الجيش العراقي الفريق ركن عثمان الغانمي، استعادة السيطرة على ما تبقى من مدينة الموصل قبل بدء شهر رمضان.

وأشار الغانمي - في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأربعاء، إلى أن مسلحي تنظيم “داعش” أصبحوا محاصرين في مناطق محدودة جدا عقب التقدم الذي أحرزته القوات العراقية على الجبهة الشمالية للمدينة خلال اليومين الماضيين.

وكانت خلية الإعلام الحربي في العراق أعلنت - أمس - أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على منطقة الصناعة الشمالية في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بعد تكبيد تنظيم “داعش” خسائر في الأرواح والمعدات.

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