البحرين: القضاء العسكرى ينظر لأول مرة فى قضية 5 متهمين بالإرهاب2017-05-10 14:42:32
أكد المركز الوطنى للاتصال بمملكة البحرين، الأربعاء، أن القضاء العسكرى ينظر لأول مرة فى قضية 5 متهمين بالإرهاب، أحدهم ذو صفة عسكرية.
وأضاف المركز أن اثنين من المتهمين (غير عسكريين) متهمان بارتكاب جرائم لغرض إرهابى متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبى قوة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
وقالت الوكالة: “إن هذه الإجراءات تأتى تطبيقا لقواعد الاختصاص إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكرى، التى تعقد الاختصاص للقضاء العسكرى بالجرائم التى تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي تُرتكب ضد منتسبيها”.
وتأتى المحاكمات بعد أن صدق العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطلع الشهر الماضى، على تعديل دستور المملكة بما يعزز دور القضاء العسكرى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب مطلع العام الحالى.
وينص مشروع تعديل الدستور، الذى تقدمت به الحكومة، على تعديل فقرة تنص على أنه “يُقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، التى تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطنى والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك فى الحدود التى يقررها القانون”.
وجاء فى الفقرة التى تم التصديق عليها: “ينظم القانون القضاء العسكرى، وأوضح اختصاصاته فى كل من: قوة دفاع البحرين، والحرس الوطنى، وقوات الأمن العام”، وهو ما يسمح بمحاكمة المتهمين بجرائم إرهابية أمام محاكم عسكرية.
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