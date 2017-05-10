أكد اللواء ابوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على الاهمية القصوى لعملية التعداد نظرا لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع القوى البشرية وخصائصها وتوزيعها الجغرافى وظروفها السكنية ومدى توافر كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن فى كل مكان على ارض الوطن ومعرفة عدد المنشآت وتفاصيلها لمساعدة راسمى السياسات ومتخذى القرارات فى رسم خريطة التنمية فى مصر .

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها اللواء ابو بكر الجندى مع عدد كبير من قادة الرأى وكبار المكفرين وذلك بمقر الجهاز بهدف نشر التوعية اللازمة للمواطنين بأهمية التعداد واستعرض خلال تلك الجلسة الخطط الموضوعية لتنفيذ مشروع التعداد، أحد اهم وأكبر العمليات الاحصائية التى تشهدها مصر كل 10 سنوات وتسهم نتائجه فى رسم الخطط والسياسيات المستقبلية للدولة .

وأوضح الجندى خلال حديثه لقادة الرأى أن المرحلة الاولى من التعداد تمت بشكل جيد رغم وجود بعض العقبات التى واجهت المندوبين لافتا الى ان بعض المواطنين ما زالوا يتخوفون من الادلاء بالمعلومات خشية فرض رسوم او حرمانهم من الدعم أو غير ذلك بالرغم من أن كل ذلك ليس له أساس من الصحة ، والبيانات الفردية للاسرة سرية بقوة القانون .

واصطحب الجندى قادة الرأى والمفكرين فى جولة داخل جهاز التعبئة العامة والاحصاء وغرفة العمليات الخاصة بمتابعة عملية التعداد للتعرف على آليات العمل والتواصل بين المندوبين والقائمين على الغرفة بالاضافة لكيفية تلقى استفسارات المواطنين والرد عليها موضحا ان الهدف الرئيسي من انشاء الغرفة هو ادارة اعمال التعداد السكاني ومتابعة كل ما يجرى خلال مراحل التعداد المختلفة والوقوف بصفة مستمرة على ما يتم تنفيذه من اعمال وحصر للسكان والمنشآت لحظة بلحظة .

وأضاف الجندى خلال الجلسة “التى عقدت أمس ” أن الغرفة تضم فريق عمل يقوم بمتابعة العمل الميدانى وعرض وتحليل البيانات الواردة على الغرفة عن طريق شبكة الانترنت الموحدة المرتبطة ب#### GPS #### بالتعداد فى كل المحافظات لحظة بلحظة .

واوضح رئيس الجهاز ان الغرفة تمارس مهام عملها من خلال مجموعة شاشات الكترونية ذكية محمل عليها كل التطبيقات الخاصة بالتعداد السكانى .

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واشار الجندى إلى أن عملية تحميل أجهزة ال تابلت التى يستخدمها المندوبون خلال عملية الاحصاء استغرقت 55 يوما كان الجهاز يعمل خلالها على مدار 24 ساعة من خلال 3 ورديات عمل للانتهاء من تحميل هذه الاجهزة بكافة البرامج المطلوبة ووصولها لكافة المحافظات فى موعدها المحدد والبدء فى تنفيذ مراحل التعداد ،لافتا إلى أنه تم تدريب 40 الف مندوب من الشباب على التعامل مع ال تابلت حتى يتمكنوا من ادخال البيانات بيسر تام وسرعة من خلال 450 مقرا للتدريب تم تجهيزها بكل محافظات الجمهورية .

وطالب الجندى قادة الرأى بالقيام بدورهم فى توعية المواطنين باهمية التعداد وحثهم على التعاون مع المندوبين لتلافى المشكلات التى واجهت الجهاز خلال المرحلة الاولى ، مؤكدا ان التعداد بمثابة مشروع قومى يجب ان يتكاتف الجميع لانجازه .

ويشمل مشروع التعداد ثلاث مراحل ( حصر المبانى - حصر السكان - حصر المنشآت ) ويحمل مندوب التعداد بطاقة تعريفية ممهورة بعلامة مائية يصعب تزويرها وبها كل البيانات الخاصة بالمعاون .