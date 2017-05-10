يواصل منتخب المحليين تدريباته علي الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة استعدادا للقاء اليمن السبت القادم ضمن خطة إعداد الفريق لخوض التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

وشهد المعسكر خلال الساعات الاخيرة انضمام لاعبي طلائع الجيش للمعسكر في حين ينضم لاعبو وادي دجله اليوم الأربعاء.

واستقر هاني رمزي المدير الفني للمنتخب على أداء الفريق مرانه الأساسي في الخامسة مساء غد الجمعة على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة يعقبه مران المنتخب اليمني وكان الجهاز الفني قد وافق على اعتذار اللاعب عرفه السيد عن عدم الانضمام للمعسكر بسبب الإصابة.

وتقرر بصفة نهائية إقامة مباراة منتخب المحليين الودية مع نظيره اليمني السبت المقبل بستاد القاهرة، وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية على مخاطبة العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الشأن.