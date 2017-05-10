باشر نيابة أوسيم، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق في واقعة انفجار أسطوانة غاز في منزل بـ”أوسيم”، وأسفر الانفجار عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، وانهيار طابقين من المنزل.

وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين، وكشفت المناظرة عن أن الموجة الانفجارية أدت إلى سقوط الطابقين، وأن الانفجار وقع في الطابق الثالث بالمنزل وتسبب في سقوط حوائط الطابقين الثالث والثاني ومصرع شخصين وإصابة 7 آخرين من قاطني العقار.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب الانفجار، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع انفجار في منزل بمنطقة أوسيم.