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التشيك توافق على خطة لإرسال 290 جنديا للانضمام لقوات "ناتو" في البلطيق
حلف الناتو

التشيك توافق على خطة لإرسال 290 جنديا للانضمام لقوات "ناتو" في البلطيق

2017-05-10 14:57:06
وكالات

وافقت حكومة التشيك على خطة وزارة الدفاع بالبلاد لإرسال ما يقرب من 290 جنديا للانضمام لقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في دول البلطيق.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- إنه سيتم نشر الجنود لفترة تزيد عن العام بقليل وذلك بدءا من عام 2018، وهي الخطة التي تنتظر موافقة البرلمان.
وكانت وزارة الدفاع أوضحت أن القوات التشيكية ستنضم لقوات حلف ناتو في كل من لاتفيا وليتوانيا.
يذكر أنه تم نشر عدد من قوات الناتو في الدول المحيطة بروسيا بعدما أثار ضمها لشبه جزيرة القرم مخاوف جمهوريات سوفيتية سابقة من بينها إستونيا ولافتيا وليتوانيا.

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