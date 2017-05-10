ترامب: بديل "كومي" سيؤدي وظيفته على نحو أفضل بكثير2017-05-10 14:49:50
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” سيؤدي وظيفته بشكل أفضل كثيرا عن المدير السابق جيمس كومي الذي أقاله في وقت سابق من اليوم.
وذكر ترامب - في تغريدة عبر “تويتر” نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني - أن “جيمس كومي سيحل محله شخص سيقوم بأداء مهام وظيفته على نحو أفضل بكثير وسيعيد روح وهيبة “إف بي آي”“.
وأضاف ترامب أن “المدير السابق للمكتب فقد ثقة الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وعندما تهدأ الأمور فإنهم سيشكرونني”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قرر أمس إقالة جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق الذي له تأثير سياسي كبير في علاقات محتملة بين حملة ترامب وروسيا.
-
الريال يواجه أتلتيكو لحسم التأهل لنهائي دوري الابطال
يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بملعب “فيسنتي كالديرون”، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء، فى إياب الدور نصف النهائي من منافسات ...Wed, 10 May 2017 08:29:49 GMT
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف مفاجئ
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل “مفاجئ”، مشيرا إلى أنه أكتشف ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، ...Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
الإحصاء: ارتفاع التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية لـ 32.9% خلال أبريل
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوى فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بشهر أبريل 2016، فيما بلغ ...Wed, 10 May 2017 07:20:55 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT