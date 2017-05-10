قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” سيؤدي وظيفته بشكل أفضل كثيرا عن المدير السابق جيمس كومي الذي أقاله في وقت سابق من اليوم.

وذكر ترامب - في تغريدة عبر “تويتر” نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني - أن “جيمس كومي سيحل محله شخص سيقوم بأداء مهام وظيفته على نحو أفضل بكثير وسيعيد روح وهيبة “إف بي آي”“.

وأضاف ترامب أن “المدير السابق للمكتب فقد ثقة الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وعندما تهدأ الأمور فإنهم سيشكرونني”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قرر أمس إقالة جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق الذي له تأثير سياسي كبير في علاقات محتملة بين حملة ترامب وروسيا.