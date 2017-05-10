نفت مديرية أوقاف الإسكندرية ما نشر على بعض المواقع بشبكة التواصل الاجتماعي بالسماح لغير الأئمة من خريجي جامعة الأزهر والتابعين لها بالإمامة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم.

وذكرت المديرية - في في بيان اليوم الأربعاء- أن وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية تؤكد بأنها لم ولن تسمح أو تأذن لغير أئمتها بالإمامة في صلاة التراويح وأن ما نشر على بعض المواقع بخلاف ذلك لا أساس له من الصحة.

وطالبت بتحري الدقة فيما يتم نشره خاصة أن هذا الوقت لا يحتمل الإفراط أو البلبلة.