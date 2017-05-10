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قوات سوريا الديمقرطية: موافقة ترامب على تسليح الأكراد قرار مهم للقضاء على الإرهاب
قوات سوريا الديمقراطية ‎

قوات سوريا الديمقرطية: موافقة ترامب على تسليح الأكراد قرار مهم للقضاء على الإرهاب

2017-05-10 14:32:45
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قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقرطية طلال سلو إن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسليح القوات الكردية لتحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم “داعش” قرار مهم ويأتي في إطار تسريع عجلة القضاء على الإرهاب.

كما أشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إلى أن قوات سوريا الديمقراطية هى القوى الميدانية الوحيدة القادرة على انتزاع الرقة من قبضة “داعش” في المستقبل القريب، قائلا :” نطمئن تركيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع تعرض أنقرة لمخاطر أمنية إضافية، كما أنها مواصلة بمنح الأولوية لدعم العناصر العربية بقوات سوريا الديمقراطية، وباعادة الرقة وكل الأراضى المحررة إلى إدارة السوريين العرب”.

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