أطلقت مؤسسة الشارقة للإعلام دورة برامج مؤسساتها الإذاعية والتلفزيونية الجديدة، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، حرصا منها على إغناء تجربة مشاهديها ومستمعيها بالمعرفة والمتعة، مقدمة لمتابعيها89 برنامجا متنوعا بين البرامج الدينية، والاجتماعية، والترفيهية، وبرامج المسابقات، وغيرها من البرامج المنوعة.

وتشتمل دورة البرامج والأعمال الرمضانية 26 برنامجا تعرض على شاشة تلفزيون الشارقة، و24برنامجا على قناة الشرقية من كلباء، و 8 برامج تعرضها قناة الوسطى من الذيد، و21 برنامجا تبث على أثير إذاعة الشارقة، و10 برامج على أثير إذاعة القرآن الكريم.

وقال مدير مؤسسة الشارقة للإعلام محمد حسن خلف “حظيت مؤسسة الشارقة للإعلام، في ظل استراتيجيتها القائمة على التنوع والتجديد والابتكار بمكانة متميزة تجاوزت حدود الدولة إلى وطننا العربي الكبير وأجزاء من العالم، وكان لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالغ الأثر في تعزيز إنجازاتنا النوعية وتحقيق المكتسبات”.

وأضاف: “على مدار الشهور الماضية، عمل فريق المؤسسة بجد لاختيار المواد الإعلامية التي ستعرض على قنواتنا الإذاعية والتلفزيونية خلال الشهر الفضيل، وأسفرت جهودهم عن قائمة مميزة من البرامج الدينية والثقافية والعلمية والترفيهية والاجتماعية، تشكل بمجملها خيارات جاذبة للمشاهدين، كباراً وصغاراً، وتعود عليهم بالفائدة والمتعة”.

وأكد المدير العام للمؤسسة أن دورة برامج المؤسسة الجديدة تتبنى مفهومي التنوع والابتكار، فتجمع نخبة من البرامج ذات الأفكار الجديدة، التي تتواءم مع الشهر الفضيل، ومتطلبات العصر الحالي ومتغيرات الجيل الجديد، لتشكل منصة تستشرف المستقبل بعين الحاضر، وتثري القيم الإيجابية في نفوس المشاهدين، لاسيما الشباب منهم.

من جانبه، قال سالم علي الغيثي مدير قناة الشارقة: “أعددنا خارطة برامجية خاصة واستثنائية لشهر رمضان الكريم، تحتوي على مجموعة من البرامج الترفيهية والثقافية والدينية والصحية، ومن أبرز هذه البرامج يأتي برنامج “النيشان” وهو برنامج مسابقات ثقافي حواري وتفاعلي مع جمهور الشاشة والأستوديو، يتميز بإيقاع سريع، ويحتوي على فقرات تراثية فنية، ومسابقات ذهنية عبارة عن أسئلة وأجوبة بالشكل المباشر بالإضافة إلى سؤال رئيسي للمشاهدين في كل حلقة.

كما تبث قناة الشارقة يومياً البرنامج المحلي الجماهيري اليومي “مدفع الإفطار”، الذي يحتوي على فقرات متنوعة من بينها مسابقة دينية تحتوي على أسئلة دينية منوعة وخفيفة رصدت لها جوائز قيمة.

إلى جانب برنامج “على الطريق” وهو برنامج ترفيهي مسجل، يناقش معلومات عن الشارقة وعن المهن بشكل درامي خفيف، يقوم من خلاله المذيع والمذيعة بقيادة سيارة أجرة ويتجول كل منهما في شوارع الإمارة، لإجراء مقابلات مع الركاب والتعرف على مهنهم وأحوالهم.

وفيما يتعلق بالمسلسلات تقدم القناة نخبة منتقاة من أبرز المسلسلات العربية، والخليجية، هي: “باب الحارة 9”، و”كحل أسود قلب أبيض”، و”دموع الأفاعي”، و”طاقة قدر”، و”إنها طيبة”، و”أنبياء الله”، و”كريم ونور”، و”افتح يا سمسم”، و”القرية السرية”، و”حبيب الله” الجزء الثاني.

من جهته قال خميس مبارك مدير قناة الشرقية من كلباء: “تطل قناة الشرقية من كلباء في هذا العام، بباقة متنوعة من البرامج، فيأتي برنامج “الليوان” على رأسها، وهو برنامج اجتماعي يختص بحياة أهل المنطقة الشرقية في رمضان، ويناقش العلاقة بين الأجيال بنظر كبار السن في مجالات الحياة والمقارنة بين زماننا وزمانهم بطريقة حوارية عفوية”.

كما تبث القناة برنامج “دقائق من الصحة” وهو برنامج صحي، وبرنامج “الخير في بلدي”، وهو برنامج إنساني يجسد معنى عام الخير والمشاريع الخيرية، وبرنامج “جدر وملاس” وهو برنامج طبخ شعبي يجوب المنطقة الشعبية، ويعرف المشاهدين على أشهى المأكولات الشعبية، إضافة إلى برامج : “رمانة”، و”درب النواخذة”، و”الطارش”، وغيرها من البرامج.

كما تقدم قناة الشرقية من كلباء مجموعة من البرامج الدينية من بينها، برنامج “نسمات إيمانية”، وبرنامج “أخلاقيات الرسول” الذي يعرض الشمائل والمكارم المحمدية. وتعرض القناة ضمن دورة برامجها عدداً من المسلسلات منها: مسلسل رمانة، وصوف تحت حرير، وممنوع الوقوف، وخاتون.

بدوره أشار إبراهيم الحمادي مدير إدارة الإبداع في إذاعة الشارقة إلى أن مستمعي أثير إذاعة الشارقة سيكونوا خلال شهر رمضان على موعد مع سلسلة من البرامج الحصرية والمستحدثة، من أبرزها برنامج “الأثير” الصباحي الذي يتناول أهم الأخبار والأحداث في الإمارة، ويركز خلال فترة رمضان على الجوانب الروحانية، وبرنامج المسابقات الرمضانية “رصيدك بيدك”، وبرنامج “خلكم ويانا”، و”يحكى أن”​​.

وعلى صعيد البرامج الدينية ستبث إذاعة الشارقة كل يوم “الختمة الرمضانية”، وهي حلقة قرآنية مباركة، يراجع فيها الكبار والصغار حفظهم وتلاوتهم.

وفيما يتعلق بجديد قناة الشارقة الرياضية، أوضح راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية أن القناة تنظم خلال الشهر الفضيل، النسخة الثانية من “بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات”، والتي ستقام في الفترة من 4 وحتى 16 من شهر رمضان المبارك على أرض ملعب صالة نادي الشارقة.

يشار إلى أن مؤسسة الشارقة للإعلام، مؤسسة حكومية تعنى بتنمية وتطوير القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة، تأسست عام 2009 ، وتحتضن عدداً من القنوات التلفزيونية والإذاعات.