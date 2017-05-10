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التعليم: إقامة 6 معارض للكتاب بعدد من المديريات التعليمية
الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم

التعليم: إقامة 6 معارض للكتاب بعدد من المديريات التعليمية

2017-05-10 13:28:26
وكالات

أقامت الإدارة العامة للمكتبات 6 معارض للكتاب بمديريات (القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، والأقصر، وأسوان)؛ لتشجيع الطلاب على القراءة فى ضوء اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمشروع تحدي القراءة العربي الذي يعد حافزا كبيرا للطلاب المصريين على القراءة والمساهمة في بناء شخصيتهم،
وأوضحت فريدة مجاهد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة فى بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعارض لاقت نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أنه تم دعم المدارس التابعة لهذه المديريات بـ 570ر34 ألف كتاب، تم توزيعها على جميع المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن القائمين على المشروع سيدعمون 500 مدرسة على مستوى الجمهورية بكتب مجانية بواقع 2000 كتاب لكل مكتبة مدرسية من خلال دور النشر المصرية، واتحاد الناشرين العرب، وذلك بعد قيام مستشارى المواد بمراجعتها للتأكد من سلامة المحتوى.

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