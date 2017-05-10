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السيسي يستقبل الرئيس الكيني في المطار
السيسي

السيسي يستقبل الرئيس الكيني في المطار

2017-05-10 13:27:03

وصل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، “ترانزيت” للتزود بالوقود في طريقة إلى العاصمة البريطانية لندن.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقبال نظيره الكيني لبحث آليات العمل الثنائي المشترك بين البلدين، فضلا عن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان خلال لقاءهما بمطار القاهرة، دفع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وأهمية زيادة التعاون لاسيما في ضوء عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”.

وتأتي المباحثات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة والقارة الأفريقية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأفريقية.

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