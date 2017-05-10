اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات الروسية التركية تتطور اليوم بوتيرة أكبر مقارنة بالعلاقات الروسية الألمانية.

وجاء تقييم لافروف تعليقا على نتائج محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي جنوب روسيا يومي 2 و3 مايو الجاري.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة “مير” التلفزيونية: “جرت المحادثات بصوة بناءة وكانت مفيدة جدا”.

واستطرد قائلا: “لكن النتائج (للقاءين) كانت مختلفة، طبعا، لأن الدولتين مختلفتين، ولأن علاقاتنا مع تركيا تتقدم حاليا بوتائر أكثر إيجابية بالمقارنة مع العلاقات مع ألمانيا”.

وفي الوقت نفسه أكد لافروف أن التبادل التجاري مع ألمانيا يبقى من أهم العوامل بالنسبة للاقتصاد الروسي، مؤكدا أن أوساط الأعمال في البلدين تولي اهتماما كبيرا لمواصلة التعاون.

وفيما يخص العلاقات مع تركيا، أشار لافروف إلى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك “السيل التركي” لنقل الغاز ومحطة “أكويو” الكهروذرية.

وتابع قائلا: “زيارة أنجيلا ميركل كانت غنية بالدلائل، وهي أول زيارة له لروسيا منذ سنوات عدة. وجرى الحديث بصورة بناءة، دون أي محاولات لإلقاء المواعظ. الإرشادات ليست من مبادئنا، ونأمل في أن تدرك أوروبا أيضا أن العلاقات بصيغة “التلميذ-المدرس” قد عفى عليها الزمن منذ سنوات”.