أحالت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء، راكبا إلى النيابة بتهمة إثارة الذعر وسط ركاب رحلة فلاي ناس القادمة من جدة مساء أمس الثلاثاء عقب تهديده بتفجير الطائرة، حيث تبين أن يعانى من مشاكل نفسية.

وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن برج المراقبة بمطار القاهرة كان قد تلقى بلاغا من قائد رحلة فلاى ناس رقم 567 والقادمة من جدة يطلب ضرورة تواجد رجال الأمن خلال هبوطه لقيام راكب بالتهديد بتفجير الطائرة ما تسبب فى حالة من الهلع والذعر وسط الركاب وأن طاقم الطائرة سيطر عليه وبعد توقف الطائرة توجه فريق أمني من شرطة المطار، وقاموا بالقبض على الراكب ويدعى ” عبد الرحمن . ع ” 61 عاما موظف بالمعاش بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث كان يهذي بكلمات غير مفهومة، وردد بأنه لايدرك ماذا فعل على الطائرة وبعد مراجعة ملف الراكب الأمنى وحالته الصحية وتمت إحالته للنيابة.