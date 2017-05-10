استقبل الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة “سانى” الصينية إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الثقيلة، وذلك بحضور السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأعرب الشرقاوى، في بداية اللقاء، عن ترحيبه بالوفد الصيني الذي أبدى اهتماما بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقدم الوفد الصيني عرضًا موجزًا عن نشاط الشركة ومشروعاتها في عدد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية إلى جانب أمريكا، وذلك في مجالات تصنيع آلات الخرسانة والحفارات الهيدروليكية، وآلات حفر آبار البترول والرفع والتكديس ورصف الطرق والموانئ، وتوربينات الرياح، وماكينات التعدين.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة وخاصة الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

ووجه الشرقاوى بدراسة العروض المقدمة من الشركة الصينية وسبل التعاون المشترك بما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين، مبديًا ترحيبه بالتعاون مع الشركات الصينية في مختلف المجالات.