نفت شركة مصر للطيران ما نُشر عبر المواقع الإخبارية حول تبعية الطائرة القادمة من جدة المهدًّدة بالتفجير، للشركة.

وناشدت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، المواقع الإخبارية بتحرّي الدقة، نافية ما نُشر عن الواقعة، مؤكدة أنه يسيء للشركة وصورتها أمام الرأى العام، وهو ما يتم تكراره فى أكثر من خبر سلبي يتعلق بأعطال وتأخير الرحلات.