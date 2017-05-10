الأمن اللبناني يوقف سوريا للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، شخصاً من التابعية السورية للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة الأربعاء: “إنه بنتيجة التحقيق مع الموقوف اعترف بأنه شارك مع عدة مجموعات ارهابية تابعة لجبهة النصرة بالهجوم على جرد نحلة شرق لبنان”.

وتابع البيان أنه تم توقيفه بناء لإشارة مفوض الحكومة وتسليمه الى النيابة العامة العسكرية بواسطة مديرية المخابرات في الجيش.

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سورية.

وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.