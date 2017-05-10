"السبسي": لا أقبل دعوة التخلي عن السلطة التشريعية في البلاد2017-05-10 13:28:46
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي: “إن الحوار بين كل الأطراف في المجتمع قادر على تجاوز التحديات الراهنة”.
وأضاف، خلال خطابه الموجه للشعب التونسي، أنه لا يمكن قبول دعوة التخلي عن السلطة التشريعية في البلاد، وأن مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار.
وأكد أن الجيش التونسي قادر على حماية حدود الدولة، وتأمين جميع المنشآت ضد أي أخطار.
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