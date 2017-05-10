أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء أنه تم تسليم (مليون و150 ألف طن قمح) منذ بدء موسم التوريد في أول أبريل وحتى أمس الثلاثاء.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التموين ممدوح رمضان ـ في بيان له اليوم ـ إن لجان الفرز رفضت 2834 طنا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها درجات النظافة..مشيرا إلى أن تلقي المحصول يستمر حتى 30 يونيو.