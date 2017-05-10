 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 01:18 مساءً
روابط سريعة
التموين: توريد أكثر من مليون طن قمح منذ بدء الموسم
سيارات وزارة التموين

التموين: توريد أكثر من مليون طن قمح منذ بدء الموسم

2017-05-10 13:18:34
أ ش أ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء أنه تم تسليم (مليون و150 ألف طن قمح) منذ بدء موسم التوريد في أول أبريل وحتى أمس الثلاثاء.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التموين ممدوح رمضان ـ في بيان له اليوم ـ إن لجان الفرز رفضت 2834 طنا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها درجات النظافة..مشيرا إلى أن تلقي المحصول يستمر حتى 30 يونيو.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3