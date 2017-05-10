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حلف الأطلسي يدرس طلب إرسال قوات لأفغانستان
الأمين العام لحلف الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج

حلف الأطلسي يدرس طلب إرسال قوات لأفغانستان

2017-05-10 13:11:24
وكالات

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في لندن يوم الأربعاء إن الحلف يدرس طلبا من السلطات العسكرية بالحلف لإرسال بضعة آلاف أخرى من القوات إلى أفغانستان وسيتخذ قراره بشأن حجم ونطاق المهمة خلال بضعة أسابيع.

وقال ستولتنبرج بعد لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مكتبها “نحن الآن ندرس هذا الطلب. سنتخذ قرارات بشأن حجم ونطاق المهمة خلال أسابيع لكن الأمر لا يتعلق بالعودة لعمليات قتالية في أفغانستان”.

وتابع “ستظل العملية متعلقة بالتدريب والمساعدة وتقديم المشورة”.

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