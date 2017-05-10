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منشق كوري شمالي يطالب ترامب بعزل "كيم جونج" بالقوة
منشق كوري شمالي‎

منشق كوري شمالي يطالب ترامب بعزل "كيم جونج" بالقوة

2017-05-10 13:09:40
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طالب منشق عن كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزل نظام الزعيم كيم جونج أون بالقوة.

وقال “سونج بيوك”، كان يعمل فنان دعاية قبل الهروب من كوريا الشمالية عام 2002، لصحيفة ديلي ميل البريطانية: إنه يعتقد أن الصراع مع كيم لا مفر منه.

وتابع سونج، يعيش الآن في كوريا الجنوبية، وأن الحرب في الجزيرة الكورية جديرة لضمان السلام والاستقرار لكوريا الشمالية.

ودعا سونج أمريكا وقادة العالم لخوض الحرب مع كيم جونج أون، مشيرًا إلى تمركز سفن أرمادا الحربية الأمريكية على أعتاب كوريا الشمالية ما يسمح بتغيير الوضع.

منشق كوري شمالي‎

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