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حامد الجمل يكشف عن مفاجأة في «السلطات القضائية»
محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق

حامد الجمل يكشف عن مفاجأة في «السلطات القضائية»

2017-05-10 13:08:39

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يوجد في التراث القانوني عبارة “خدش الرونق العام للقضاء”، مشيرًا إلى أنه مجرد اجتهاد لفظي لا قيمة له إلا بانطباقه على مفهوم قانوني محدد.

وأشار “الجمل”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، إلى أنه لا يوجد ما ينص على منع النشر حول السلطات القضائية طالما معلومات مؤكدة.

وعلى الجانب الآخر، علق المحامي محمد حمودة، على تصريحات “الجمل”، قائلا: “سيادة المستشار، كان في مجلس الدولة، فليس لديه معرفة اوي بالقضايا الجنائية”، فرد “الجمل”، “هو ده كلام يتقال.. الراجل ده عايز يخترع عبارات انشاء بعيدة عن المصطلحات القانونية.. الرونق العام ده عبارة غير معروفة ولا اصل لها”.

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