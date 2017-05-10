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«التموين»: مبادرات بأسعار تنافسية بمحلات القطاع الخاص
الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين
الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين

«التموين»: مبادرات بأسعار تنافسية بمحلات القطاع الخاص

2017-05-10 13:11:23
محيط - خالد الريس

أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن سعر كيلو السكر في معرض “أهلا رمضان” سيباع بسعر مخفض 9,75 جنيه، موضحا أن سعر السكر لن يزيد عن 10,5 جنيه للكيلو وفقا لاتفاق.
وأعلن رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأربعاء، أن سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين 6,25 جنيه إلى 6,50 جنيه في الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من السيطرة على الأسعار بسبب الاتفاق مع المنتجين وأصحاب مضارب الأرز.
وأضاف أن الوزارة تضخ حوالي 15 ألف طن لحوم مجمدة وحية شهريا حيث تقوم باستيراد كميات كبيرة حتى تزيد نسبة المعروض في الأسواق، مؤكدا أن سعر اللحوم السودانية الحية 75 جنيه للكيلو وسعر اللحوم المجمدة 50 جنيه للكيلو.
وأوضح ان الوزارة ستوفر 1000 منفذ استهلاكي متنقل بالمناطق الغير متوافر بها أي منافذ استهلاكية، مؤكدا أن القطاع الخاص اتفق مع الوزارة على عمل مبادرات لبيع السلع بأسعار تنافسية. 

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