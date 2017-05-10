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فيديو.. أسعار البلح وياميش رمضان
ياميش

فيديو.. أسعار البلح وياميش رمضان

2017-05-10 13:06:35
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عرض برنامج “8 الصبح”، على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار السلع الرمضانية والياميش فى سوق الجملة.

سجلت أسعار السلع الرمضانية، جوز الهند بـ 54.95 جنيه، والزبيب المصري بـ 39.95 جنيه، والزبيب الإيراني بـ 52.95 جنيه، والقراصيا بـ 69.95 جنيه،
والمشمشية بـ 89.95 جنيه، والبلح بـ 7.5 جنيه، وقمر الدين 400 جرام بـ 16.95 جنيه، واللوز 250 جرامًا بـ50 جنيهًا.

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