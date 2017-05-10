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الشرطة الألمانية تنفذ عمليات مستهدفة متعاطفين مع داعش
الشرطة الالمانية

الشرطة الألمانية تنفذ عمليات مستهدفة متعاطفين مع داعش

2017-05-10 13:02:25
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قال ممثلو الادعاء في ألمانيا في بيان إن الشرطة نفذت عمليات ضد الإرهاب في أربع ولايات صباح يوم الأربعاء مستهدفة متعاطفين مع تنظيم داعش لكن لم يجر اعتقال أحد وهو ما يتناقض مع تقارير إعلامية سابقة.

وأضاف ممثلو الإدعاء أن المداهمات استهدفت منازل مشتبه بهم وأماكن أخرى في ولايات بافاريا وبرلين وساكسونيا وساكسونيا أنهالت. ويشتبه أن شخصين ينتميان إلى تنظيم داعش وآخر يدعمها كما استهدفت العمليات اثنين آخرين بسبب تهم تتعلق بالأسلحة.

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