قالت شركة توتال العالمية انها تستثمر من ١٨ الى ٢٠ مليار دولار سنويا حول العالم في مجال الطاقة.

صرح بذلك إيان لو بيتيه العضو المنتدب لشركة توتال ايجيبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته توتال اليوم مع شركة كريم لطلب السيارات لاطلاق حملة السلامة على الطرق في مصر .