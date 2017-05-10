سجلت أسعار الخضراوات: “الطماطم 6 جنيهات للكيلو، القلقاس 7 جنيهات، الكوسة 4 جنيهات، الفاصوليا 3.50 جنيه، البصل 2.5 جنيه، البطاطس 3.50 جنيه، الفلفل الألوان 20 جنيها، البروكلي 10 جنيهات، البسلة 5 جنيهات”.

وعرض برنامج “8 الصبح”، على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام اليوم الأربعاء، عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة.

فيما سجَّلت أسعار الفاكهة: “البرتقال البلدي 5 جنيهات، الفراولة 7 جنيهات، الرمان 7 جنيهات، الكنتالوب 6 جنيهات، التفاح الأمريكي 18 جنيها، الكاكا 9 جنيهات، الخوخ 20 جنيها، الموز 8 جنيهات”.