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النمنم يشارك بتدشين جريدة "السفور" الوثائقية
دار الكتب

النمنم يشارك بتدشين جريدة "السفور" الوثائقية

2017-05-10 13:03:51
محيط - شيماء عيسى

يشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ، المؤتمر الصحفى لإعلان صدور المجلد الأول من جريدة السفور بدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكى ، فى تمام الساعة  الثانية عشرة من ظهر اليوم .

يذكر أن المجلد يضم الأعداد التى صدرت فى عام 1915 و يبلغ عددها 31 عددا ، بالاضافة لاقامة معرض لمختارات  من  أعداد جريدة السفور.

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