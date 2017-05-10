يشهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ، المؤتمر الصحفى لإعلان صدور المجلد الأول من جريدة السفور بدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكى ، فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم .

يذكر أن المجلد يضم الأعداد التى صدرت فى عام 1915 و يبلغ عددها 31 عددا ، بالاضافة لاقامة معرض لمختارات من أعداد جريدة السفور.