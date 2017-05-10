قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وأمانة سر مصطفى رشدى، بالحبس 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لصاحبة مشروع أتجوز بجنيه، في دعوى جديدة تتهمها بالنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة حنان عبدالله النشرتي هى المسئولة عن مشروع “أتجوز بجنيه”، والتي تقوم بتوفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يوميًا، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها فى مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد، وبعد بدء المشروع وانتظام الشباب فى الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقى المشاركين، وامتنعت عن السداد، فحرروا محاضر ضدها اتهموها بالنصب.

صدر القرار السابق ذكره فى القضية رقم 4665 لسنة 2017.