قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية مصطفى رشدي، اليوم الأربعاء، بحبس مالك شركة مصر للاستثمار العقارى، ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات يتهمون فيه باسم محمود مصطفى إبراهيم، مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة، التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم.