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الأربعاء 10 مايو 2017 11:59 صباحاً
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بلاغ كاذب بقنبلة أثار ذعراًَ على طائرة سعودية متجهه إلى القاهرة
مطار القاهرة

بلاغ كاذب بقنبلة أثار ذعراًَ على طائرة سعودية متجهه إلى القاهرة

2017-05-10 11:59:00

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إن شخصا يعاني من حالة نفسية هدد بتفجير طائرة أثناء رحلتها من جدة إلى القاهرة مما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب يوم الأمس.

وأوضحت المصادر أن شرطة المطار اعتقلت الرجل البالغ من العمر 61 عاما وهو عامل سابق بإحدى شركات الغزل والنسيج بعد هبوط الطائرة في العاصمة المصرية.

ولم يتم العثور مع الراكب على أي متفجرات أو أسلحة تهدد سلامة الطائرة.

وقالت مصادر المطار إن السلطات بدأت في مراجعة ملفه الأمني وحالته الصحية ومن المرجح أن يتم عرضه على أحد الأطباء النفسيين.

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