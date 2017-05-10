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البورصة تفتح سوق الصفقات لبيع مليون سهم خزينة "القاهرة للزيوت"
البورصة ـ بورصة

البورصة تفتح سوق الصفقات لبيع مليون سهم خزينة "القاهرة للزيوت"

2017-05-10 11:55:49
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أعلنت إدارة البورصة، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء، لبيع مليون سهم خزينة لشركة القاهرة للزيوت والصابون بسعر 15.30 جنيه للسهم لمدة خمسة أيام عمل بداية من جلسة تداول 10 مايو حتى نهاية جلسة تداول 16 مايو.
وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكود العملاء تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة، كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية كل جلسة تداول، حيث لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر.

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